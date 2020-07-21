11:41 21.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Уже 39 стран открыли свои границы для украинцев

Еще 13 стран за последнюю неделю добавились к списку тех, кто уже открывают свои границы для украинцев при тех или иных отграничениях при въезде.

Уже 39 стран открыли свои границы для украинцев

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на сегодняшнем брифинге 21 июля, рассказал, какие именно страны добавились к этому списку. К этому списку добавились Болгария, Словения, Мальдивы, ОАЭ, Ирландия, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Громадське.

В тоже время продолжают принимать украинцев Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Хорватия, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Сейшельские острова, Багамские острова, Ливан и другие.

В тоже время Дмитрий Кулеба отмечает, что въезд в каждую из этих стран может иметь определенные условия. Поэтому перед путешествием или поездкой нужно тщательно уточнить правила въезду в страну и пересечения границы.

Ранее стали известны условия, при которых Европейский Союз снова откроет границы для украинцев.


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