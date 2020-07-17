09:03 17.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Когда ЕС снова откроет границы для украинцев: стали известны условия

Украинские туристы, да и не только туристы, а и те, чьи родственники проживают в странах Европейского Союза с нетерпением ждут открытия границ Шенгенской зоны для граждан Украины. Ведь в ЕС обычным людям, не по роботу, нельзя въехать уже на протяжении нескольких месяцев.

Когда ЕС снова откроет границы для украинцев: стали известны условия

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда страны Европейского Союза могут пересмотреть свое решение по поводу закрытия границ для украинцев. Он отметил, что ЕС сможет открыть границы для граждан Украины тогда, когда в нашей стране каждые сутки будет фиксировать не более 480 новых случаев заболеваемости.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных, то тогда мы впишем в сегодняшние критерии ЕС", - заявил Степанов.

Отметим, что в последнее время в Украине показатель новых случаев заражения коронавирусом фиксируется на отметке более 800 новых пациентов каждый день, поэтому пока не скоро границы ЕС снова откроются для украинцев.


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