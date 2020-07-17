Когда ЕС снова откроет границы для украинцев: стали известны условия

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда страны Европейского Союза могут пересмотреть свое решение по поводу закрытия границ для украинцев. Он отметил, что ЕС сможет открыть границы для граждан Украины тогда, когда в нашей стране каждые сутки будет фиксировать не более 480 новых случаев заболеваемости.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных, то тогда мы впишем в сегодняшние критерии ЕС", - заявил Степанов.

Отметим, что в последнее время в Украине показатель новых случаев заражения коронавирусом фиксируется на отметке более 800 новых пациентов каждый день, поэтому пока не скоро границы ЕС снова откроются для украинцев.