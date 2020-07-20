В Черном море начались международные учения: кроме Украины и США принимают участие еще 6 стран

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что кроме Украины в них принимают участие, США, а также Румыния, Норвегия, Турция, Грузия, Испания и Болгария. Он отметил, что эти учения проходят с 1997 года между Украиной и США и они являются важными с точки зрения инструментов вступления Военно-морских сил в НАТО..

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В учениях примут участие более 20 кораблей и летательных аппаратов. Основная цель этого учения - проведение международной морской операции по безопасности в кризисном районе. Вы все знаете, что Черное море, к сожалению, давно уже перестало быть стабильным. Потому такие учения как "Си Бриз" или "Бриз" Болгарии являются подтверждением тому, что Соединенные Штаты и партнеры, страны НАТО поддерживают мир и стабильность в нашем черноморском регионе", - отметил Неижпапа.

Из-за ситуации с коронавирусом было принято решение сократить продолжительность учений до одной недели.

Ранее мы сообщали, что Украина и НАТО договорились о важных изменениях в Черном море.