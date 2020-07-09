Украина и НАТО договорились о важных изменениях в Черном море

Такое решение было принято во время телефонного разговора между Тараном и Столтенбергом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирование в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса. Министр обороны Украины выразил заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в регионе", - отмечает пресс-служба ведомства.

Также Андрей Таран пригласил членов НАТО принять участие в стратегических учениях, которые запланированы на осень 2020 года и должны пройти на Юге страны.

Также Таран и Столтенберг отметили, что в целом ситуация в Черном море продолжает ухудшаться из-за того, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие там.

Ранее мы отмечали, что Украина попросила помощь у ЕС и НАТО из-за ситуации с наводнениями.