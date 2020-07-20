09:38 20.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: почти 60 000 случаев заражения

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине продолжает оставаться на весьма серьезном уровне уже на протяжении нескольких недель. Снова было зафиксировано более 600 случаев заражения за сутки.

Коронавирус в Украине: почти 60 000 случаев заражения

Так по состоянию на утро 20 июля в Украине зафиксировано 59 493 случая заражения коронавирусной инфекцией, то есть уж завтра, фактически на 99 процентов, в стране будет более 60 000. За последние сутки было зафиксировано 651 новый случай заболевания. То есть меньше, 800, которые фиксируется в будни, и стандартные более 600, которые фиксируются в будние дни. Это значит, что Украина на протяжении длительного периода находится на стабильном уровне. Больше всего новых случаев заражения во Львовской области – 115 человек заразилось инфекцией.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные СНБО.

За последние сутки 13 человек умерло от коронавируса. На данный момент в стране зафиксировано уже 1 498 человек летальных случаев, завтра Украина перешагнет отметку 1500 смертей от вируса.

На текущий момент в Украине на COVID-19 болеет 26 556 человек, что на 78 больше, чем днем ранее.

Ранее стала известна дата изготовления первой вакцины от коронавируса.


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