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Первая вакцина от коронавируса: стала известна дата изготовления

Клинические испытания вакцин против COVID-19 проводятся в США и Китае, они могут быть готовы в конце этого года. Подобные продвинутые работы также проводятся в Европе.

Первая вакцина от коронавируса: стала известна дата изготовления

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (НИАИД), проф. Энтони Фаучи отметил, что результаты первого этапа клинических испытаний американской компании Moderna официально известны. Они оказались "чрезвычайно перспективными". Они показывают, что эта вакцина вырабатывает в организме иммунитет против коронавируса SARS-CoV-2, аналогичный натуральному, возникающему при контакте с этим патогеном. Такие эффекты были получены у всех 45 добровольцев, которые вызвались участвовать в исследовании.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Завершаются клинические испытания второй фазы вакцины, разработанной Модерной, над которой работают специалисты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Они начались в мае, но результаты не известны. Третья фаза клинических испытаний начнется в конце этого месяца, скорее всего, 27 июля.

После завершения этих исследований, если препарат окажется безопасным и эффективным, его можно зарегистрировать и ввести в действие. Профессор Фаучи говорит, что это станет возможным в конце 2020 года. В январе 2021 года должно быть доступно 300 доз вакцины Модерна.

Ранее мы сообщали, что в США был зафиксирован новый суточный рекорд по количеству случаев заражения.


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