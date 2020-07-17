Коронавирус в США: установлен новый суточный рекорд

В июне среднесуточный прирост новых инфекций не превышал 28 тысяч, а в июле он увеличился до 57,2 тысяч случаев в день. С начала эпидемии в США подтверждено почти 3 564 000 инфекций.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

За последние 24 часа был зафиксирован рекордный рост числа инфекций в 30 из 50 американских штатов. Больше всего в Аризоне, Калифорнии, Флориде и Техасе.

Если бы Флорида была независимой страной. Она ​​была бы четвертой в рейтинге самых зараженных стран после США, Бразилии и Индии. В четверг было зарегистрировано 15 000 новых случаев заражения.

В четверг также наблюдалось большое количество смертей от COVID-19 - самое высокое с начала июня. За последние 24 часа в США умерло 974 человека. За день до этого было зарегистрировано 850 смертей.

Высоко уважаемый в США доктор Энтони Фаучи, главный эпидемиолог страны, недавно предупредил, что ежедневный прирост инфекций скоро достигнет 100 000, "если американцы не объединятся для борьбы с коронавирусом".

В Украине за последние сутки было зафиксировано более 800 новых случаев заражения.