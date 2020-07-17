Коронавирус в Украине: обновленные данные за 17 июля

Так по состоянию на утро 17 июля в стране зафиксировано 57 264 случая заражения коронавирусом. За последние 24 часа еще 809 пациентов сдало положительный тест на COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"За минувшие сутки заболели 809 человек, из них 65 детей и 132 медработника. Были госпитализированы 211 человек. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 838 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 57 264 человека, из них 4 068 детей и 7 723 медработника. За минувшие сутки всего были сделаны 28 019 тестов, из них 13 108 исследований методом ПЦР и 14 911 - методом ИФА", - рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Лидером по количеству новых случаев остается Львовская область. За последние сутки там было зафиксировано 132 новых случая заболеваемости, в Ривненской области – 88, а в Киеве – 76.

Ранее мы сообщали, что ЕС откроет свои границы для украинцев, когда в стране будет фиксировать максимум 480 случаев заражения каждый день.