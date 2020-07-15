Украинскую базу отдыха закрыли на карантин: отдыхающие не планируют уезжать

Коронавирусную инфекцию нового поколения в УкраинеВ обнаружили в селе Стрелковое Херсонской области, но местных туристов это совершенно не смущает.
Тест подтвердил наличие COVID-19 у официанта одной из местных баз отдыха, которые работал с диагнозом. Базу закрыли на карантин, но отдыхающие из пансионата разъезжаться не спешат. Украинские граждане решили, что если отдых проплачен, то стоит оставаться до конца. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на сюжет ТСН.
При этом всем постояльцам сделали тесты на коронавирус – болезнь ни у кого не обнаружили, сообщается в сюжете ТСН. Люди считают это достаточным основанием, чтобы не прерывать отдых. Поэтому родители-клиенты со своими 20 детьми намерены оставаться в Стрелковом до 24 июля.
"Нам сделали тесты, они негативные, мы не видим причины срываться отсюда", – пояснила одна из туристок.
По мнению людей, риски от COVID-19 компенсирует польза от моря и воздуха.
Ранее сообщалось, что после возвращения в Украину из стран, которые входят в так называемый "Красный список", украинцам нужно сидеть на карантине 14 дней или сдать тест на коронавирус, это было бы лучше всего сделать в аэропорту, такую возможность рассматривают в Министерстве здравоохранения Украины.