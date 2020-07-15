12:57 15.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245615:labazovych

В двух аэропортах Украины могут открыть лаборатории для тестирования на коронавирус

После возвращения в Украину из стран, которые входят в так называемый "Красный список", украинцам нужно сидеть на карантине 14 дней или сдать тест на коронавирус, это было бы лучше всего сделать в аэропорту, такую возможность рассматривают в Министерстве здравоохранения Украины.

В двух аэропортах Украины могут открыть лаборатории для тестирования на коронавирус

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 15 июля, рассказал, что такие лаборатории могут быть установлены в аэропортах "Борисполь" и "Львов".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Относительно лабораторий в аэропортах - пока, по нашей информации, Минифраструктуры рассматривается такая возможность установки этой лаборатории в аэропорту "Борисполь" и в аэропорту города Львов. Но этот вопрос относится к компетенции Минифраструктуры. По нашей информации, они рассматривают такую ​​возможность и движутся в этом направлении", - сказал Степанов.

Отметим, что такая лаборатория также поможет и украинским туристам, которые отправляются в те страны, где требуется наличие негативного теста на коронавирусную инфекцию.

Ранее мы сообщали, что 25 стран уже отрыли свои границы для украинцев.


Поделиться

Читайте также:
 
Во Львове умерла 20-летняя девушка от коронавируса: подробности трагедии Трамп заявил, что ЕС эксплуатирует США Инвесторы "Укрбуда" вновь пикетировали офис "Киевгорстроя" В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства
Проишествия
  • 13:41 В Харькове женщина совершила суицид и убила сына
  • 11:52 В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства
  • 11:32 Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы
  • 13:51 По Харькову люди плавают на лодках
  • 12:03 В Житомирской области в ДТП пострадали дети
  • 11:31 Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях
  • 10:07 Под Горловкой боевики расстреляли эвакуационную группу
  • 15:45 В полиции отреагировали на ДТП под Киевом: этот негодяй должен получить максимальный срок
  • 12:12 Шокирующее ДТП под Киевом: пьяный водитель "убил" 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице
  • 11:31 В Ровенской области ветер повалил деревья на жилые дома
  • 13:32 Мужчина напал на киевских подростков с ножом: двух госпитализировали
  • 10:30 В Днепре в результате ДТП погибли два человека
  • 18:35 Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет
  • 13:00 На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими
  • 12:31 Иран не хочет вести переговоры с Украиной по поводу компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ
  • 11:07 В Луганской области пожар уничтожил более 100 домов
  • 13:37 В Японии из-за наводнение погибли десятки людей
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив