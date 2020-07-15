В двух аэропортах Украины могут открыть лаборатории для тестирования на коронавирус

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 15 июля, рассказал, что такие лаборатории могут быть установлены в аэропортах "Борисполь" и "Львов".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Относительно лабораторий в аэропортах - пока, по нашей информации, Минифраструктуры рассматривается такая возможность установки этой лаборатории в аэропорту "Борисполь" и в аэропорту города Львов. Но этот вопрос относится к компетенции Минифраструктуры. По нашей информации, они рассматривают такую ​​возможность и движутся в этом направлении", - сказал Степанов.

Отметим, что такая лаборатория также поможет и украинским туристам, которые отправляются в те страны, где требуется наличие негативного теста на коронавирусную инфекцию.

Ранее мы сообщали, что 25 стран уже отрыли свои границы для украинцев.