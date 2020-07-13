13:17 13.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Есть ли в Украины шансы попасть в "Зеленый список" ЕС с 14 июля: в МИД дали ответ

Уже 14 июля Европейский Союз будет пересматривать "Зеленый список" страны, жители которых смогут без ограничений посещать страны ЕС и на нах не будут действовать ограничения, которые были введены из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Есть ли в Украины шансы попасть в

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что попасть в этот список у Украины 14 июля шансов нет из-за тяжелой ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"В ближайший пересмотр шансов нет. Потому что, как я уже упомянул, наши цифры сейчас, мягко говоря, гораздо хуже, чем это нужно. Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом. А это тоже очень важный критерий", – сказал Кулеба.

Он также отметил, что на данный момент Украина не соответствует главному критерию для вхождения в "Зеленый список" - количество больных на 100 тыс. В стране должно быть равно или меньше, чем среднее количество больных на 100 тыс. население по всему Европейскому Союзу.

Напомним, что в Украине за последние сутки было зафиксировано более 600 новых случаев заражения.


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