Есть ли в Украины шансы попасть в "Зеленый список" ЕС с 14 июля: в МИД дали ответ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что попасть в этот список у Украины 14 июля шансов нет из-за тяжелой ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"В ближайший пересмотр шансов нет. Потому что, как я уже упомянул, наши цифры сейчас, мягко говоря, гораздо хуже, чем это нужно. Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом. А это тоже очень важный критерий", – сказал Кулеба.

Он также отметил, что на данный момент Украина не соответствует главному критерию для вхождения в "Зеленый список" - количество больных на 100 тыс. В стране должно быть равно или меньше, чем среднее количество больных на 100 тыс. население по всему Европейскому Союзу.



Напомним, что в Украине за последние сутки было зафиксировано более 600 новых случаев заражения.