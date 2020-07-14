Коронавирус в Украине: стабильно более 600 случаев, данные за 14 июля

Так по состоянию на утро 14 июля в Украине общее количество случаев заражения с начала пандемии приближается к 55 000 и на данный момент становит 54 771. За последние сутки было зафиксировано 638 новых случаев заражения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"За сутки заболели 638 человек, из них 26 детей и 74 медика. Госпитализированы 157 человек. Зафиксировано 14 летальных случаев. При этом выздоровел 651 пациент. Всего за время пандемии заболели 54 771 человек, из них 3 906 детей и 7 499 медиков", – рассказал министр здравоохранения Максим Степнов во время сегодняшнего брифинга.

Он также добавил, что в общей сложности с начала пандемии уже умерло 1 412 человек. За последние 24 часа лабораторными центрами по всей стране было проведено 22 846 тестов, как ИФА, так и ПЦР.

В Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской области – 147. На втором месте город Киев также более ста случаев – 112.

Ранее мы сообщали, что тяжелая ситуация на данный момент в Закарпатской области. Там почти на 90% заполнены кровати пациентами, которые борются с коронавирусной инфекцией в больницах второй и третьей волны.