Новое исследование: коронавирус атакует сердце

Большинство респондентов - более 900 - никогда раньше не жаловались на подобные проблемы со здоровьем. В свою очередь, в этой группе у 46 процентов людей были необычные симптомы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ВВС.

Доктор Соня Бабу-Нараян, кардиолог из Британского фонда сердца, говорит, что "тяжелый случай коронавируса может нанести вред сердцу и сердечно-сосудистой системе. Нам необходимо срочно понять, почему это происходит, чтобы мы могли адекватно реагировать и оказывать помощь - как краткосрочную, так и долгосрочную".

Исследование проводилось по всему миру в период пандемии.

Руководитель научных исследований проф. Марк Двек говорит: "COVID-19 - это сложное заболевание, которое может серьезно повлиять на многие части тела, включая сердце. Известно, что повреждение сердца происходит при сильном гриппе, но мы были удивлены, увидев многих пациентов с такими проблемами из-за COVID-19 и такой серьезной дисфункции".

Ранее мы сообщали, что в Украине могут продлить карантин.