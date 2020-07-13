Тяжелая ситуация с коронавирусом на Закарпатье: больницы не выдерживают

Тяжелая ситуация на данный момент в Закарпатской области. Там почти на 90% заполнены кровати пациентами, которые борются с коронавирусной инфекцией в больницах второй и третьей волны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

"Эти заведения были приобщены к приему больных коронавирусом 18 июня решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Интенсивный прирост, увеличение случаев на коронавирусную инфекцию в области медики фиксируют последние три недели", - отмечается ОГА.

Также по данным Областной государственной администрации региону необходимо не менее 40 кислородных концентраторов для больниц второй и третьей волны.

Напомним, что по всей стране зафиксировано более 54 000 случаев заражения коронавирусной инфекции. За последние сутки было подтверждено 600 новых случаев заражения.