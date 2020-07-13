10:02 13.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: данные за 13 июля, перевалили за 54 000

Несмотря на выходные, когда фиксируется немного меньшие показатели новых случаев заболеваемости на коронавирусную инфекцию, в Украине за последние 24 часа снова более 600 человек заразилось COVID-19.

Коронавирус в Украине: данные за 13 июля, перевалили за 54 000

Так по состоянию на утро 13 июля в стране показатель общего количества случаев с начала пандемии перевалил за 54 000. В общей сложности коронавирус в Украине подтвердился у 54 133 человек. За последние 24 часа было выявлено 612 новых случаев заражения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные СНБО.

Лидером по количеству новых случаев остается Львовская область. Там зафиксировано за последние сутки 104 новых случая. В Ровненской области – 99 новых пациентов, а в Закарпатской – 79. Сразу в пяти областях не было выявлено новых случаев заболеваемости - Днепропетровской, Хмельницкой, Донецкой, Херсонской и Луганской.

За последние сутки от коронавируса умерло 15 человек, больше всего в Харьковской области – четыре. 1 398 пациентов не сумели победить болезнь.

На данный момент в Украине более 26 тысяч активных больных, в тоже время более 26 тысяч уже сумели победить болезнь.

Ранее мы сообщали, что еще семь регионов Украины не готовы к ослаблению карантина.


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