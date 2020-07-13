Снова потери на Донбассе: двое украинских военных погибли

Противник из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливал украинские позиции возле Славного. В результате обстрела был убит один из военнослужащих ООС.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой пресс-службу штаба ООС.

"Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - отмечает пресс-служба ООС.

Еще одна смерть случилась вблизи населенного пункта Зайцево. Там украинский боец выполнял боевое задание в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил тяжелое ранение, которые были несовместимы с жизнью.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев", - отмечает пресс-службу штаба ООС.

Ранее мы сообщали, что бывший депутат Госдумы Илья Пономарев отметил, что войну на временно неподконтрольных территориях Донбасса хотят закончить и Украина и РФ. Однако в обеих странах есть силы, которые этого не хотят и для которых война является крайне прибыльным делом, и источником существования.вов