Пономарев считает, что Зеленскому стоит "отвечать за базар"

"В России эти силы задавить легче, хоть они и пытаются торпедировать мирный процесс, но Путин все-таки может призвать своих миньонов к порядку. В Украине сложнее, что, собственно, очень сильно тормозит процесс. Путин видит, что Зеленский не в полном объеме контролирует ситуацию. Российский президент такую слабость не уважает, и договариваться, когда твой партнер не вполне в состоянии "ответить за базар" – это для Кремля является странным", - отметил Пономарев.

Также чиновник подчеркнул, что в Российской Федерации считают, что если Зеленский пришел к власти, получив огромный мандат доверия в 70% и монобольшинство в Верховной Раде, то в такой ситуации он мог бы единолично принимать решения.

"Понятно, что для Путина это выглядит крайне странно. Я могу сказать, что даже для меня это выглядит несколько странно. То есть в каких-то вопросах можно быть и пожестче", - отметил Пономарев.

Ранее стало известно, что за Анджея Дуду проголосовало 10 миллионов 413 тысяч 94 человека (51,21 процента) во втором утре президентских выборов в Польше, а за Рафала Тшасковски - 9 миллионов 921 тысяча 219 (48,79 процента).В