11:38 10.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Еще семь регионов Украины не готовы к ослаблению карантина

На данный момент в Украине еще семь регионов не готовы к снятию некоторых карантинных ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Еще семь регионов Украины не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на сегодня, десятое июля, не готовы ослабить карантин Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская, Волынская и Донецкая области. При этом снять некоторые ограничения позволили Ивано-Франковской области, там ситуация улучшилась за последнее время.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Так в Закарпатской области показатель загруженности коек составляет 63,25% при норме менее 50 процентов. Также там выше нормы показатель выявления заболеваемости на коронавирусную инфекцию.

Также из-за высокого показателя заболеваемости на коронавирус вВ Волынской,В РовенскойВ иВ ХарьковскойВ областях. В тоже время Тернопольская область не отвечает критериям для ослабления карантина по показателю динамики коронавирусного заболевания.

В Черниговской и Донецкой областях низкий охват тестирования на коронавирус, поэтому эти регионы также пока не могут снять некоторые ограничения.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано более 52 000 заражения коронавирусной инфекцией.


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