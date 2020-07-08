Ученые выясни, кто болеет легкой формой коронавируса

Также отмечается, что 22% из 120 пациентов, принявших участие в исследовании, сообщили о наличии симптомов коронавирусной инфекции.

Даже несмотря на маленькую выборку тестируемых, ученым удалось выяснить, что бессимптомно коронавирус чаще переносят люди, которые работают вне дома или являются представителями этнических меньшинств.

Также выяснилось, что люди, которые имеют свое хозяйство - чаще болеют коронаврусной инфекцией, чем те, у кого его нету.

Во всем мире (кроме Украины) мужчины чаще болеют вирусом, однако в данном исследовании статистика не подтвердилась.

Также стоит отметить, что если человек заразилсяВ китайским коронавирусом нового типа, и болезнь протекает в легкой форме, это не значит, что урон для здоровья больного будет меньше. Как раз наоборот - легкие случаи протекания коронавирусной болезни могут оказаться более опасными, чем многие думают.

Ранее сообщалось, что после двух дней с показателем ниже 600 новых случаев заболевания на коронавирус, сегодня снова случился резкий скачок и было зафиксировано более 800 новых пациентов.