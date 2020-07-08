Тревожные новости из США: все больше молодых людей болеют на коронавирус

За последние 24 часа в Калифорнии и Техасе было обнаружено более 10000 случаев заражения. На сегодняшний день самый высокий ежедневный прирост инфекции в США был зафиксирован в Нью-Йорке, когда 10 апреля было обнаружено 12 847 новых случаев.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Согласно данным Балтиморского университета имени Джона Хопкинса, за последние 24 часа в США произошло более 1100 новых смертей, таким образом, число смертей с начала пандемии составляет 131 362.

Ведущие чиновники здравоохранения все больше обеспокоены. Они особенно удивлены тем, что многие молодые люди заражены этим вирусом.

"Никто из нас не ожидал, что вирус распространится так значительно в возрастной группе 18–35 лет", - сказала д-р Дебора Л. Биркс, координатор борьбы с коронавирусм в администрации президента США Дональда Трампа.

Напомним, что в Украине зафиксировано более 50 000 случаев заражения коронавирусом.