12:12 08.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100245501:labazovych

Тревожные новости из США: все больше молодых людей болеют на коронавирус

Во вторник в США было зарегистрировано более трех миллионов случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии. За последние 24 часа зарегистрировано рекордное увеличение ежедневных инфекций более чем на 60 000 человек. Эксперты отмечают, что вирус SARS-CoV-2 неожиданно быстро распространяется среди молодежи.

Тревожные новости из США: все больше молодых людей болеют на коронавирус

За последние 24 часа в Калифорнии и Техасе было обнаружено более 10000 случаев заражения. На сегодняшний день самый высокий ежедневный прирост инфекции в США был зафиксирован в Нью-Йорке, когда 10 апреля было обнаружено 12 847 новых случаев.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Согласно данным Балтиморского университета имени Джона Хопкинса, за последние 24 часа в США произошло более 1100 новых смертей, таким образом, число смертей с начала пандемии составляет 131 362.

Ведущие чиновники здравоохранения все больше обеспокоены. Они особенно удивлены тем, что многие молодые люди заражены этим вирусом.

"Никто из нас не ожидал, что вирус распространится так значительно в возрастной группе 18–35 лет", - сказала д-р Дебора Л. Биркс, координатор борьбы с коронавирусм в администрации президента США Дональда Трампа.

Напомним, что в Украине зафиксировано более 50 000 случаев заражения коронавирусом.


Поделиться

Читайте также:
 
В США хотят увеличить военную помощь Украине: что известно Кто может бесплатно сдать тест на коронавирус в Украине Черногория изменила правила въезда для украинцев: что нужно знать Ученые выясни, кто болеет легкой формой коронавируса
Проишествия
  • 13:00 На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими
  • 12:31 Иран не хочет вести переговоры с Украиной по поводу компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ
  • 11:07 В Луганской области пожар уничтожил более 100 домов
  • 13:37 В Японии из-за наводнение погибли десятки людей
  • 10:33 В Украине утонули 300 человек с начала лета
  • 18:21 Под Кировоградом поезд разрушил служебное здание
  • 18:11 Оккупанты на Донабассе открыли жесткий огонь, ранен военный
  • 14:37 Сцена из фильма ужасов в парке развлечений: женщина погибла в день рождения своего сына
  • 13:09 Протесты в Эфиопии: погибли 166 человек
  • 13:59 В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия
  • 12:10 Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
  • 13:00 На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив