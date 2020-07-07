Ученые поделились печальными прогнозами касательно иммунитета к коронавирусу

Ученые протестировали 61 тысячу жителей Испании. Данное государство стало одним из самых пострадавших от пандемии регионов Европы. В результате они обнаружили, что несмотря на большое количество смертей (по состоянию на 7 июля – более 28 тысяч человек), антитела к коронавирусной инфекции выработались только у 5% населения страны. При этом остальные 95% жителей Испании все еще уязвимы для коронавируса. Подобные результаты показали и более ранние исследования в Швейцарии, Китае и США.

Обладая этими данными, глава Женевского центра возникающих вирусных заболеваний Изабелла Экерле отметила, что формирование коллективного иммунитета недостижимо.

"В свете этих результатов любой предложенный подход к достижению коллективного иммунитета посредством естественного инфицирования является не только крайне неэтичным, но и недостижимым", – заявила он/

Ранее стало известно, что сразу в двух областях на Западе Украины позволили снять некоторые карантинные ограничения. Там ситуация немного улучшилась по сравнению с предыдущими днями.