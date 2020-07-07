11:27 07.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ученые поделились печальными прогнозами касательно иммунитета к коронавирусу

Ученые раскрыли неутешительные данные относитель того, сформируется ли у человечества коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции родом из китайского Уханя, которым заразились уже 11,6 миллиона человек во всем мире. По прогнозам экспертов, формирование коллективного иммунитета от коронавируса может быть невозможным, так как даже при сильных вспышках эпидемии антитела остаются у небольшого количества населения, Об этом сообщает CNNВВВВ со ссылкой на проведенное исследование, передает УРА-Инфоорм.

Ученые поделились печальными прогнозами касательно иммунитета к коронавирусу

Ученые протестировали 61 тысячу жителей Испании. Данное государство стало одним из самых пострадавших от пандемии регионов Европы. В результате они обнаружили, что несмотря на большое количество смертей (по состоянию на 7 июля – более 28 тысяч человек), антитела к коронавирусной инфекции выработались только у 5% населения страны. При этом остальные 95% жителей Испании все еще уязвимы для коронавируса. Подобные результаты показали и более ранние исследования в Швейцарии, Китае и США.

Обладая этими данными, глава Женевского центра возникающих вирусных заболеваний Изабелла Экерле отметила, что формирование коллективного иммунитета недостижимо.

"В свете этих результатов любой предложенный подход к достижению коллективного иммунитета посредством естественного инфицирования является не только крайне неэтичным, но и недостижимым", – заявила он/

Ранее стало известно, что сразу в двух областях на Западе Украины позволили снять некоторые карантинные ограничения. Там ситуация немного улучшилась по сравнению с предыдущими днями.


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