Как будут работать школы с первого сентября: Ляшко дал прогноз

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что Министерство здравоохранения вместе с Министерство образования и науки осуждает алгоритмы работы школ с первого сентября. С первого дня осени дети точно пойдут в школе, но в каком именно формате на данный момент неизвестно.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ВВС Украина.

"Возможно, придется ограничивать одновременное пребывание детей в классах. Рассматриваем варианты, что, например, математика будет в классе, а история будет дистанционно проводиться. По сменам разводить. Думаю, что эти модели мы выработаем", - сказал Ляшко.

Он также добавил, что тяжело определить, какая ситуация с коронавирусом будет за два месяца, поэтому не исключается, как полное возвращение детей в школы, так и полностью дистанционный вариант, так и промежуточные варианты.

Напомним, что прошлый учебный год украинские школьники заканчивали дистанционно.

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