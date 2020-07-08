09:02 08.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245493:labazovych

Как будут работать школы с первого сентября: Ляшко дал прогноз

Многих родителей интересует вопрос, будут ли с первого сентября школы работать в обычном режиме, или дети во время пандемии снова будут находиться на дистанционной учебе.

Как будут работать школы с первого сентября: Ляшко дал прогноз

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что Министерство здравоохранения вместе с Министерство образования и науки осуждает алгоритмы работы школ с первого сентября. С первого дня осени дети точно пойдут в школе, но в каком именно формате на данный момент неизвестно.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ВВС Украина.

"Возможно, придется ограничивать одновременное пребывание детей в классах. Рассматриваем варианты, что, например, математика будет в классе, а история будет дистанционно проводиться. По сменам разводить. Думаю, что эти модели мы выработаем", - сказал Ляшко.

Он также добавил, что тяжело определить, какая ситуация с коронавирусом будет за два месяца, поэтому не исключается, как полное возвращение детей в школы, так и полностью дистанционный вариант, так и промежуточные варианты.

Напомним, что прошлый учебный год украинские школьники заканчивали дистанционно.

Ранее мы сообщали, что ученые поделились печальными прогнозами касательно иммунитета к коронавирусу.


Поделиться

Читайте также:
 
Гражданство Сент-Китс и Невис: почему все больше инвесторов смотрят именно на этот вариант Во Франции резко изменился состав правительства В Европе пока не готовы полностью открыть границы для всех: подробности В Японии из-за наводнение погибли десятки людей
Проишествия
  • 13:37 В Японии из-за наводнение погибли десятки людей
  • 10:33 В Украине утонули 300 человек с начала лета
  • 18:21 Под Кировоградом поезд разрушил служебное здание
  • 18:11 Оккупанты на Донабассе открыли жесткий огонь, ранен военный
  • 14:37 Сцена из фильма ужасов в парке развлечений: женщина погибла в день рождения своего сына
  • 13:09 Протесты в Эфиопии: погибли 166 человек
  • 13:59 В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия
  • 12:10 Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
  • 13:00 На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
  • 12:00 В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи
  • 11:00 Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив