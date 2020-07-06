14:18 06.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В двух западных областям позволили смягчить карантин

Сразу в двух областях на Западе Украины позволили снять некоторые карантинные ограничения. Там ситуация немного улучшилась по сравнению с предыдущими днями.

В двух западных областям позволили смягчить карантин

Так шестого июля Министерство здравоохранения Украины позволило Львовской и Черновицкой областям снять карантинные ограничения, которые были введены из-за коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

На данный момент по последним обновленным данным Львовская область отвечает всем трем показателям, которые принимаются во внимание для разрешения ослабления карантина. Речь идет о загруженности больниц (43%), охвате тестированием (108,6), а также инцидентности (количества случаев на 100 тысяч населения) - 10,9%. На Буковине загруженность медучреждений - 28,37%; охват тестированием - 48,93, инцидентность - 10, 45%, что также соответствует всем нормам.

В тоже время на данный момент ослабить карантинные меры не могут: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области.

Ранее мы сообщали, что в городе Киеве также приняли решение смягчить карантинные меры. В частности, ресторанам и кинотеатрам позволили работать после 22:00.


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