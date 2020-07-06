12:57 06.07.2020 | Киев | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Киеве снова смягчили карантин: что разрешено

Власти города Киева снова приняли решение немного снять ограничения, которые были ведены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В Киеве снова смягчили карантин: что разрешено

Так на сегодняшнем заседании, шестого июля, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о смягчении некоторых карантинных ограничений. В частности, речь идет о том, что ресторанам, барам, кинотеатрам и театрам столицы позволили продлить режим работы позже 22:00. Однако при это нужно и дальше соблюдать санитарные нормы и регламенты. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Работа же увеселительных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22:00", – добавил Виталий Кличко.

Напомним, что с первого июля комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение ужесточить карантинные меры и ввела запрет на работу ресторанов и кинотеатров после 22:00. Спустя менее, чем через неделю столичные власти пересмотрели свое решение.

В общей сложности за последние сутки в Украине было зафиксировано 543 новых случая, это самый низкий показатель за последнее время. В Киеве было зафиксировано 59 новых позитивных тестов.


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