Украинское лекарство помогает в лечении коронавируса: сенсационная находка

"Действительно есть такой отечественный препарат, он известен очень давно. Его применяли еще в 70-х годах для лечения больных с острыми вирусными гепатитами. Самое интересное, что он был только в таблетированной форме, но в середине 90-х нашим ученым удалось — а до этого весь мир пытался это сделатьВ —В сделать устойчивую растворимую форму для внутривенного введения", - цитирует врача УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Она также отметила, что этотВ препарат обладает сосудопротекторным действием. Ольга Голубовская отметила, что на данный момент проводятся клинические испытания такого средства. При это оно уже показывает лучшие результаты, чем витамин С, который тестируют в США.

Она добавила, что клинические испытания еще продлятся некоторый срок, однако уже сейчас его можно включать в протоколы лечения. Результаты исследований должны стать известны до конца лета.

Ранее мы отмечали, что штамм коронавируса мутировал и он сейчас более заразен, чем тот что был в Китае в начале пандемии.