Введут ли в Украине снова жесткий карантин из-за высоких показателей заболеваемости: МОЗ дало ответ

Показатель активных больных на коронавирус на 100 000 населения в Украине приближается к 60. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что после достижения этого показателя в стране снова могут ввести жесткий карантин.
Однако на сегодняшнем брифинге, третьего июля, глава МОЗ уточнил информацию, отметив, что на данный момент этот показатель равняется 59,7 на 100 тысяч населения, однако ни о каком жестком карантине речь не идет, так как в стране действует адаптивный карантин. Этот показатель МОЗ использовала исключительно для возможности проведения внешнего независимого оценивания.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.
"Что касается ограничительных мер, действующих на территории нашей страны, – я хочу напомнить: мы находимся в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе принимаются конкретные ограничительные меры или смягчаются ограничительные меры", - отметил Степанов.
Он отметил, что есть некоторые ограничения, которые действуют по всей стране – это пользование масками, социальная дистанция количество людей в различных заведениях, но есть и ограничения, которые действуют только в отдельных регионах.
Напомним, что в Украине по последним данным 46 763 случаев заражения коронавирусом.