Введут ли в Украине снова жесткий карантин из-за высоких показателей заболеваемости: МОЗ дало ответ

Однако на сегодняшнем брифинге, третьего июля, глава МОЗ уточнил информацию, отметив, что на данный момент этот показатель равняется 59,7 на 100 тысяч населения, однако ни о каком жестком карантине речь не идет, так как в стране действует адаптивный карантин. Этот показатель МОЗ использовала исключительно для возможности проведения внешнего независимого оценивания.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Что касается ограничительных мер, действующих на территории нашей страны, – я хочу напомнить: мы находимся в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе принимаются конкретные ограничительные меры или смягчаются ограничительные меры", - отметил Степанов.

Он отметил, что есть некоторые ограничения, которые действуют по всей стране – это пользование масками, социальная дистанция количество людей в различных заведениях, но есть и ограничения, которые действуют только в отдельных регионах.

Напомним, что в Украине по последним данным 46 763 случаев заражения коронавирусом.