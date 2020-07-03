11:09 03.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Введут ли в Украине снова жесткий карантин из-за высоких показателей заболеваемости: МОЗ дало ответ

Показатель активных больных на коронавирус на 100 000 населения в Украине приближается к 60. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что после достижения этого показателя в стране снова могут ввести жесткий карантин.

Введут ли в Украине снова жесткий карантин из-за высоких показателей заболеваемости: МОЗ дало ответ

Однако на сегодняшнем брифинге, третьего июля, глава МОЗ уточнил информацию, отметив, что на данный момент этот показатель равняется 59,7 на 100 тысяч населения, однако ни о каком жестком карантине речь не идет, так как в стране действует адаптивный карантин. Этот показатель МОЗ использовала исключительно для возможности проведения внешнего независимого оценивания.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Что касается ограничительных мер, действующих на территории нашей страны, – я хочу напомнить: мы находимся в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе принимаются конкретные ограничительные меры или смягчаются ограничительные меры", - отметил Степанов.

Он отметил, что есть некоторые ограничения, которые действуют по всей стране – это пользование масками, социальная дистанция количество людей в различных заведениях, но есть и ограничения, которые действуют только в отдельных регионах.

Напомним, что в Украине по последним данным 46 763 случаев заражения коронавирусом.


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