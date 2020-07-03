13:31 03.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Все становится еще хуже: новый штамм коронавируса более заразен

Согласно статье, опубликованной в журнале Cell, нынешний доминирующий штамм нового коронавируса гораздо более заразен, чем тот, который появился в Китае. Однако мутация, обнаруженная в геноме вируса, не делает его более опасным для здоровья.

Все становится еще хуже: новый штамм коронавируса более заразен

Согласно исследованиям ученых из Британского университета Шеффилда и Американского университета Дьюка, повышенная инфекционность обусловлена ​​мутациями в проекциях белка, с помощью которых он атакует клетки. Благодаря этому изменению новый штамм, названный D614G, стал доминирующим сортом коронавируса, циркулирующим в мире.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

"Данные, полученные нашей командой в Шеффилде, позволяют предположить, что новый штамм связан с более высокой вирусной нагрузкой (концентрацией - ред.) в верхних дыхательных путях пациентов с COVID-19, что означает, что способность вируса заражать людей может быть выше", - сказал Доктор Тушан де Сильва, руководитель группы британских ученых. Он добавил, что предыдущие исследования не показали, что новый штамм вируса связан с более тяжелым течением заболевания.

Исследователи пришли к этим выводам, изучив данные 999 британских пациентов. У тех, кто нес новый штамм, было больше вирусных частиц в их теле, хотя они были не в худшей форме, чем другие.

Ранее мы сообщали, что в США зафиксирован новый рекорд по количеству случаев заражения COVID-19.


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