США готовят новые санкции против России: что известно

Пелоси участвовала в закрытом брифинге спецслужб в американском конгрессе. Американскому Парламенту сообщили о финансировании нападений на солдат США и коалиционных сил в Афганистане из Москвы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

После брифинга Пелоси упомянула акт, который "должен был быть отправлен президенту". Согласно ее отчету, Белый дом попросил не включать "санкции против России в отношении разведки и оборонного сектора". Пелоси призвала вернуться к этим санкциям.

В пятницу New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Россия платит боевикам в Афганистане за нападение на солдат США и НАТО в Афганистане.

Агентство Associated Press заявило в среду, что подтвердило эту информацию в переговорах с представителями спецслужб. СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп был дважды проинформирован о деле ГРУ и талибов.

Трамп заявил в Твиттере в среду, что финансирование Москвой нападений на солдат США и коалиционных сил в Афганистане является фальшивой новостью. Он написал, что не получал сообщений от разведывательной службы о российской операции в Афганистане, так как не было данных, подтверждающих эти выводы.

Ранее мы сообщали, что ЕС продлил санкции против России из-за с аннексии Крыма.