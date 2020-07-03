10:47 03.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
100245434:labazovych

США готовят новые санкции против России: что известно

Глава палаты представителей Нэнси Пелоси после брифинга для американских спецслужб заявила, что США должны ввести санкции против российской разведки и оборонного сектора.

США готовят новые санкции против России: что известно

Пелоси участвовала в закрытом брифинге спецслужб в американском конгрессе. Американскому Парламенту сообщили о финансировании нападений на солдат США и коалиционных сил в Афганистане из Москвы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

После брифинга Пелоси упомянула акт, который "должен был быть отправлен президенту". Согласно ее отчету, Белый дом попросил не включать "санкции против России в отношении разведки и оборонного сектора". Пелоси призвала вернуться к этим санкциям.

В пятницу New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Россия платит боевикам в Афганистане за нападение на солдат США и НАТО в Афганистане.

Агентство Associated Press заявило в среду, что подтвердило эту информацию в переговорах с представителями спецслужб. СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп был дважды проинформирован о деле ГРУ и талибов.

Трамп заявил в Твиттере в среду, что финансирование Москвой нападений на солдат США и коалиционных сил в Афганистане является фальшивой новостью. Он написал, что не получал сообщений от разведывательной службы о российской операции в Афганистане, так как не было данных, подтверждающих эти выводы.

Ранее мы сообщали, что ЕС продлил санкции против России из-за с аннексии Крыма.


Поделиться

Читайте также:

  • Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что есть "существенные доказательства" того, что коронавирус "выбрался" из лаборатории в Ухане, но "нет уверенности".

  • Похоже, что нас ждет противостояние Украины и России на спортивной арене. Украинские и российские гандболисты встретятся в рамках отборочного раунда к чемпионату Европы 2022.

  • В Соединенных Штатах Америки было принято решение повысить пошлины на импортируемые из ЕС самолеты с 10% до 15%. Соответствующая мера вступит в действие с момента 18 марта, сообщает торговый представитель США.

  • Законопроект про виділення бюджету на національну оборону США в 2021 році включає 250 млн доларів оборонної допомоги Україні. Цільовим призначенням грошових коштів є забезпечення летального і нелетальної озброєння для української держави, проведення додаткових військових навчань, а також надання консультативної допомоги Збройним силам України. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на сайт Роба Портмана, сенатора-республіканця, члена Комітету з питань міжнародних відносин і співзасновника і співголови Українського кокуса в Сенаті.

  • Громадяни Української держави зобов'язані бути ментально готові до повномасштабного наступу військ Російської Федерації на Україну. Будь-які російські військові навчання поблизу кордону можуть перерости в бойові дії і напад на нашу країну. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає УРА-Інформ.

  • Санкції проти Росії через війну на Донбасі втратять сенс, як тільки будуть виконані мінські угоди. Варшава підтримає зняття частини обмежень на рівні Євросоюзу, якщо угоди будуть виконані.

  • Екс-командувач Збройними силами Соеддіненних Штатів Америки в Європі генерал Бен Ходжес виссказал своє припущення, що у вересні Російська Федерація може вторгнутися в Херсонську область України. Про це він заявив в програмі "Насправді: світ", пише uatv.ua.

  • Черговий український спортсмен вирішив здобути російський паспорт. Це відбувається регулярно, незважаючи на ситуацію між Україною і Російською Федерацією.

  • Сполучені Штати Америки виключили з санкційних списків дві російські компанії. З-під санкцій виведені компанії "Независимая нафтогазова компанія" і "Пріморскнефтепродукт".
 
Коронавирус в США: установлен новый рекорд Почему украинцев массово не тестируют на коронавирус: Ляшко назвал причину Египет открыл свои аэропорты для украинцев: что известно Безопасно ли плавать в бассейнах: Комаровский рассказал об опасности
Проишествия
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
  • 13:00 На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
  • 12:00 В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи
  • 11:00 Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
  • 15:33 На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек
  • 14:30 Самоубийство жены депутата: подробности происшествия
  • 13:59 В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильонов
  • 12:33 На военной базе Ирана прогремел взрыв
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
  • 13:02 Потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года
  • 10:51 В Мексике разбился самолет: погибли дети
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив