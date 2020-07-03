13:04 03.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Шмыгаль рассказал, будет ли дистанционная учеба в Украине с первого сентября

Многих родителей, да и самих учеников интересует вопрос, как будет выглядеть учебный процесс с первого сентября. Скорее всего, все будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией.

Шмыгаль рассказал, будет ли дистанционная учеба в Украине с первого сентября

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что возможность внедрения дистанционного обучения вместо классического будет рассматриваться ближе к сентябрю, ведь только тогда станет видна картина второй или третьей волны коронавирусной инфекции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Относительно образовательного процесса осенью. Весь мир готовится ко второй или третьей волне коронавируса. Поэтому очень важно иметь возможность в условиях пандемии, которая продолжается и нарастает в мире, понимать, что мы имеем возможность обучать наших детей независимо от ситуации с мировой эпидемией. Поэтому возможность дистанционного обучения мы предполагаем и работаем над тем, чтобы оно было более качественным, полноценным и давало возможность детям в случае угрозы эпидемии проходить обучение дистанционно", - сказал Шмыгаль.

При глава Правительства отметил, что это только возможность, все равно рано или поздно нужно будет возвращаться к классической схеме обучения. Сейчас Кабинет министров, педагоги и медики рассматривают различные возможности.

Ранее в МОЗ рассказали, введут ли в стране снова жесткий карантин.


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