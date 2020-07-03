Комаровский дал свой прогноз на то, когда закончится пандемия коронавируса

Пока на данный момент никто с уверенностью не может сказать, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции. Многие говорят, что будет вторая или третья волна, кто-то предполагает, что все закончится только после вакцинации.
Своим мнением по поводу того, когда может закончиться пандемия коронавируса поделился кандидат медицинских наук, доктор Евгений Комаровский. Он отметил, что мир еще не сталкивался с такой пандемий и тяжело даже предположить, когда все может закончиться.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.
Уже много раз эпидемия коронавируса показывает, что давать прогнозы – задача неблагодарная. Мы действительно сталкиваемся с ситуацией, с которой ни современная эпидемиология, ни вообще человечество раньше дела не имели... Я предполагаю, что до следующей осени эта тема будет муссироваться чрезвычайно активно", - отметил эксперт.
Комаровский добавил, что впервые никто из восьми миллиардного населения Земли не имеет иммунитета к такой инфекции. Такого, по словам врача, еще не было.
Ранее Комаровский рассказывал, безопасно ли плавать в бассейнах в время пандемии.