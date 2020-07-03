14:21 03.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Комаровский дал свой прогноз на то, когда закончится пандемия коронавируса

Пока на данный момент никто с уверенностью не может сказать, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции. Многие говорят, что будет вторая или третья волна, кто-то предполагает, что все закончится только после вакцинации.

Комаровский дал свой прогноз на то, когда закончится пандемия коронавируса

Своим мнением по поводу того, когда может закончиться пандемия коронавируса поделился кандидат медицинских наук, доктор Евгений Комаровский. Он отметил, что мир еще не сталкивался с такой пандемий и тяжело даже предположить, когда все может закончиться.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Уже много раз эпидемия коронавируса показывает, что давать прогнозы – задача неблагодарная. Мы действительно сталкиваемся с ситуацией, с которой ни современная эпидемиология, ни вообще человечество раньше дела не имели... Я предполагаю, что до следующей осени эта тема будет муссироваться чрезвычайно активно", - отметил эксперт.

Комаровский добавил, что впервые никто из восьми миллиардного населения Земли не имеет иммунитета к такой инфекции. Такого, по словам врача, еще не было.

Ранее Комаровский рассказывал, безопасно ли плавать в бассейнах в время пандемии.


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