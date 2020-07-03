Комаровский дал свой прогноз на то, когда закончится пандемия коронавируса

Своим мнением по поводу того, когда может закончиться пандемия коронавируса поделился кандидат медицинских наук, доктор Евгений Комаровский. Он отметил, что мир еще не сталкивался с такой пандемий и тяжело даже предположить, когда все может закончиться.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Уже много раз эпидемия коронавируса показывает, что давать прогнозы – задача неблагодарная. Мы действительно сталкиваемся с ситуацией, с которой ни современная эпидемиология, ни вообще человечество раньше дела не имели... Я предполагаю, что до следующей осени эта тема будет муссироваться чрезвычайно активно", - отметил эксперт.

Комаровский добавил, что впервые никто из восьми миллиардного населения Земли не имеет иммунитета к такой инфекции. Такого, по словам врача, еще не было.

Ранее Комаровский рассказывал, безопасно ли плавать в бассейнах в время пандемии.