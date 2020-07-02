В США был побит критический рекорд по заболевшим коронавирусом

Суммарно суточный прирост заболевших новым видом коронавируса составил чуть больше 51 тысячи граждан Америки. Также известно, что печальные рекорды были установлены в Калифорнии (+9,7 тысяч), Техасе (+8 тысяч), Флориде (+6,5 тысяч) и Аризоне (+5 тысяч).

По данным сервиса, в США на сегодняшний день всего заболело больше чем 2,7 млн граждан.

Сообщается, что США вошли в новую волну коронавирусной инфекции во время пандемии, на фоне масштабных протестов и не предвещающих беды заявлений американского президента Дональда Трампа. Еще вчера господин президент резюмировал, что "с коронавирусом у нас все будет хорошо".

"Я думаю, что в какой-то момент он просто исчезнет, ​​я надеюсь", - заявил Трамп в интервью Fox Business.

Главный инфекционист западного государства доктор Энтони Фаучи, не разделяет столь позитивного настроя американского гаранта. По его словам, сейчас очевидно, что Штаты не могут в полной мере контролировать пандемию коронавирусной инфекции.

"Нам действительно нужно что-то предпринять, и сделать это нужно быстро. Очевидно, что сейчас мы совершенно не контролируем ситуацию", - заявил Фаучи, добавив, что с нынешней тенденцией число новых больных может увеличиться до 100 тысяч в день.

Ранее стало известно, чтоВ 1199 человек умерло в США за последние 24 часа на COVID-19, сообщил во вторник Университет Джона Хопкинса.В