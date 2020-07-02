В США был побит критический рекорд по заболевшим коронавирусом

За прошедшие сутки в Соединенных Штатах Америки было зафиксировано более 50 тысяч официально подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это самый высокий ежедневный прирост с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на данные сервиса отслеживания распространения коронавируса Worldometers.
Суммарно суточный прирост заболевших новым видом коронавируса составил чуть больше 51 тысячи граждан Америки. Также известно, что печальные рекорды были установлены в Калифорнии (+9,7 тысяч), Техасе (+8 тысяч), Флориде (+6,5 тысяч) и Аризоне (+5 тысяч).
По данным сервиса, в США на сегодняшний день всего заболело больше чем 2,7 млн граждан.
Сообщается, что США вошли в новую волну коронавирусной инфекции во время пандемии, на фоне масштабных протестов и не предвещающих беды заявлений американского президента Дональда Трампа. Еще вчера господин президент резюмировал, что "с коронавирусом у нас все будет хорошо".
"Я думаю, что в какой-то момент он просто исчезнет, я надеюсь", - заявил Трамп в интервью Fox Business.
Главный инфекционист западного государства доктор Энтони Фаучи, не разделяет столь позитивного настроя американского гаранта. По его словам, сейчас очевидно, что Штаты не могут в полной мере контролировать пандемию коронавирусной инфекции.
"Нам действительно нужно что-то предпринять, и сделать это нужно быстро. Очевидно, что сейчас мы совершенно не контролируем ситуацию", - заявил Фаучи, добавив, что с нынешней тенденцией число новых больных может увеличиться до 100 тысяч в день.
Ранее стало известно, чтоВ 1199 человек умерло в США за последние 24 часа на COVID-19, сообщил во вторник Университет Джона Хопкинса.В