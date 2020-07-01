Магнитные бури в июле 2020: чего ожидать

Многих интересует вопрос, какие геомагнитные колебания нас ждут в июле? Будет ли много магнитных бурь во второй месяц лета? На эти вопросы мы постараемся ответить.
Июль, по предварительным прогнозам, будет иметь приятную геомагнитную обстановку. Во второй месяц лета не ожидается серьезных проявлений солнечной активности, это ситуация продолжается с конца июня.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.
В июне ожидается небольшое число магнитных всплесков. Так незначительные магнитные колебания в июле пройдутВ 6, 27, 28 числа. Слабые магнитные бури возможны первого и седьмого июля.
Метеозависимые люди, зная этот прогноз, могут в какой-то мере подготовиться к негативному воздействию Солнца и быть готовыми к ухудшению самочувствия в такие дни.
Стоит отметить, что это только предварительный прогноз и ситуация может меняться.
Медики в дни магнитных бурь рекомендуют не нагружать себя физическими усилиями, больше времени отдыхать, избегать возможных различных стрессовых ситуаций, а также поддерживать правильный рацион питания и больше пить воды. Летом нужно еще больше принимать воды, ведь нужно соблюдать водный режим.
Ранее мы сообщали, что в субботу нас ждет уникальное явление, Земля будет дальше всего от Солнца.