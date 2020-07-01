Магнитные бури в июле 2020: чего ожидать

Июль, по предварительным прогнозам, будет иметь приятную геомагнитную обстановку. Во второй месяц лета не ожидается серьезных проявлений солнечной активности, это ситуация продолжается с конца июня.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

В июне ожидается небольшое число магнитных всплесков. Так незначительные магнитные колебания в июле пройдутВ 6, 27, 28 числа. Слабые магнитные бури возможны первого и седьмого июля.

Метеозависимые люди, зная этот прогноз, могут в какой-то мере подготовиться к негативному воздействию Солнца и быть готовыми к ухудшению самочувствия в такие дни.

Стоит отметить, что это только предварительный прогноз и ситуация может меняться.

Медики в дни магнитных бурь рекомендуют не нагружать себя физическими усилиями, больше времени отдыхать, избегать возможных различных стрессовых ситуаций, а также поддерживать правильный рацион питания и больше пить воды. Летом нужно еще больше принимать воды, ведь нужно соблюдать водный режим.

Ранее мы сообщали, что в субботу нас ждет уникальное явление, Земля будет дальше всего от Солнца.