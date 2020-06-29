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Коронавирус вернулся в еще одну страну, которая его фактически победила

В понедельник (29 июня) власти штата Виктория (Австралия) объявили, что рассматривают возможность возвращения на обязательную социальную дистанцию. За последние 24 часа зафиксировано самое большое ежедневное увеличение числа случаев инфицирования SARS-CoV-2 с 11 апреля.

Коронавирус вернулся в еще одну страну, которая его фактически победила

Хотя многие штаты и территории еще не представили свои последние данные, власти штата Виктория сообщили, что они обнаружили 75 новых случаев за последние 24 часа - это самое большое ежедневное увеличение в этом штате и по всей Австралии за два месяца.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Растущее число инфекций вызывает обеспокоенность по поводу второй волны эпидемии COVID-19. В последние недели в этой стране было менее 20 новых случаев в день.

По мере появления новых инфекций власти штата Виктория начали массовое тестирование и объявили, что, возможно, потребуется возобновить социальное дистанцирование.

"Изменение закона - это то, что мы должны рассмотреть, потому что мы должны сделать все необходимое, чтобы измениться (ухудшение ситуации)", - сказал репортер из Мельбурна Бретт Саттон репортерам в Мельбурне, отвечая на вопросы о местном соблюдении карантина.

Напомним, что по всему миру уже умерло более полумиллиона человек от COVID-19.


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