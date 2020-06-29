ЕС опубликовал список стран, для которых откроет границы с 1 июля: есть ли в нем Украина

В четверг источники в дипломатических кругах отмечали, что в этот список входят 54 страны, в том числе и Украина. В тоже время, по обновленным данным, по состоянию на 29 июня, в списке только 15 стран: Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, и - при условии взаимных шагов - Китай.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Euronews.

В тоже время в "Красный" список стран, жители которых не смогут посещать и дальше страны Европейского Союза вошли США, Россия и Бразилия.

На данный момент неизвестно, будет ли дальше действовать запрет на посещение стран ЕС для украинцев, ведь Украины нет ни в "Зеленом" ни "Красном" списке. Возможно каждая страна будет принимать отдельное решение по каждой стране из списка.

В тоже время отмечается, что границы Европейского Союза могут еще не открыться с первого июля, ведь окончательное решение еще не принято.

Ранее мы сообщали, что Польша возобновляет авиарейсы в Украину.