18:47 25.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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ВОЗ: рост заболеваемости на коронавирус в Европе вызывает беспокойство

Возобновление роста коронавирусной инфекции в Европе очень тревожно, и это грозит перегрузкой больниц. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге во время пресс-видеоконференции в Гааге.

ВОЗ: рост заболеваемости на коронавирус в Европе вызывает беспокойство

Клюге подчеркнул, что на прошлой неделе в Европе был самый высокий еженедельный прирост инфекций в течение длительного времени, и что в 11 странах наблюдалось значительное увеличение скорости размножения вируса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

ВОЗ сообщает, что в Европе ежедневно регистрируется около 20 000 инфекции, и более 700 человек умирают от COVID-19.

Однако Клюге не упомянул страны, в которых ситуация в последнее время вызывает особую тревогу. Он лишь подчеркнул, что системы здравоохранения в Европе уже перегружены, и повторение эпидемии усугубит и без того сложную ситуацию.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, появившийся на пресс-конференции в Женеве, сказал, что его организация получает всю необходимую финансовую помощь. Франция и Германия вновь заявили о своей поддержке ВОЗ в борьбе с пандемией.

Напомним, что Украина заняла 2 место в Европе по приросту зараженных на COVID-19.


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