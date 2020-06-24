14:56 24.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Главная проблема с тестами на коронавирус в Украина: эксперт назвал причину

Несмотря на то, что в Украине практически с каждым днем увеличивается количество проведенных тестирований на коронавирус существует еще одна важная проблема в это вопросе.

Главная проблема с тестами на коронавирус в Украина: эксперт назвал причину

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская отметила, что круг контактных лиц, которых тестируют на коронавирус нужно увеличить, при этом сами сроки обследования нужно сократить. По мнению эксперта тесты нужно делать намного раньше.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"На мой взгляд, мы недостаточно тестируем контактных людей. Только тех, которые непосредственно контактировали с больными", – заявила она.

Она отметила, что в эпидемиологии различают контакты первого, второго, третьего уровней. В тоже время в Украине на данный момент тестируют только контакты первого уровня, что, по мнению врача, не правильно.

Также она обращает внимание, что тестирование контактного лица после через 14 дней после контакта с больным – это слишком длинный срок.

"Эти 14 дней человек гуляет, она не знает, что инфицирован, что она носитель вируса, поэтому такие контакты дают цепочки, о которых я говорила. Я считаю, что тестировать нужно как можно раньше", – сказала Мухарская.

Напомним, что в Украине почти более 39 000 подтвержденных случаев COVID-19.


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