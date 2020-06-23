Наводнение в Карпатах: к Буковелю и Яремче не добраться

Заместитель главы областной Национальной полиции Остап Билейчук рассказал о ситуации в Ивано-Франковской области.

"В настоящий момент из-за паводков в Ивано-Франковской области в 13 районахВ подтоплено около 450 домохозяйств. Это такие районы, как Коломыйский, Верховинский, Калушский, Рожнятинский, Косовский, Долинский и другие. 73 населенных пункта частично подтоплены. Три села на данный момент без света. Около 15 км дорог, а также 15 автомобильных и 9 пешеходных мостов подтоплены", - цитирует Билейчука УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Он также отметил, что полностью остановлено движение на дороге государственного значения М-09В из Ивано-Франковска на Закарпатье. Там поток прорвал русло и в текущий момент любой переезд невозможен. Полицейские полностью перекрыли дорогу.

"Куда сейчас нельзя ехать — это весь Верховинский, Надворнянский район, город Яремче, курорт Буковель — там полностью ограничено движение, и уровень воды не дает доступа к местам отдыха", — рассказал он.

Ранее мы сообщали, что ситуация в Черновицкой области из-за наводнения также тяжелая.