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В Иране рассказали, когда передадут "черные ящики" и выплатят компенсацию

Власти иранского государства объявили о своей готовности выплатить компенсации семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета "Международных авиалиний Украины" сбитого в небе над Тегераном. Помимо этого, Иран в ближайшие дни передаст "черные ящики" самолета во Францию. Об этомВ сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана, передает УРА-Информ.

В Иране рассказали, когда передадут

Вопрос о выплате компенсации семьям погибших был вынесен на обсуждение главами МИД Ирана и Канады Мохаммадом Джавадом Зарифом и Франсуа-Филиппом Шампанем.

"Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы в порядке выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также к выплате компенсации за украинский лайнер", - отмечается в сообщении.

Зариф, в свою очередь, заявил, что Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров касательно крушения самолета.

Также он добавил, что в ближайшее время будут отправлены бортовые самописцы сбитого над Тегераном самолета МАУ во Францию для анализа и расшифровки. При этом, в Иране заявили, что задержка с отправкой "черных ящиков" связана с пандемией коронавирусной инфекции и прекращением международных полетов.

Стоит напомнить, что самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе текущего года во время вылета из аэропорта Тегерана. По предварительным заключениям, авиасудно было сбито двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Ранее УРА-Информ сообщал, что пассажир American Airlines (AA), который отказался надеть маску, несмотря на неоднократные приказы бортпроводников, был снят с борта. Перевозчик объявил, что людей не будут допускать на рейсы без масок.


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