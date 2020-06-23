09:16 23.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: преодолели очередной барьер, статистика за 23 июня

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине продолжает оставаться на весьма высоком уровне. Снова зафиксировано более 800 случаев.

Коронавирус в Украине: преодолели очередной барьер, статистика за 23 июня

По состоянию на утро 23 июня Украина преодолела очередной барьер в 38 000 зараженных. В общей сложности 38 074 человека сдало позитивный тест на коронавирус. За последние сутки зафиксировано 833 новых случая заражения. Это второй самый худший показатель с начала пандемии. При этом сутками ранее было 681 новых пациентов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные СНБО.

За последние 24 часа умерло 23 пациента с коронавирусом, при это сутками ранее таких было только десять. Больше всего за сутки умерло в Черновицкой области – пять пациентов. В общей сложности в стране зафиксировано 1035 летальных случаев.

Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской области – 240. Это снова очередной рекорд в регионе. Именно Львовская область сейчас лидирует по показателю новых случаев. В Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях за сутки новых случаев не было зафиксировано.

314 человек сумело победить болезнь за последние 24 часа, в общей сложности в Украине таких пациентов 16 956.

Ранее мы сообщали о скандале в харьковской больнице, куда доставляют больных на коронавирус.


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