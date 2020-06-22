Скандал в харьковской больнице, куда доставляют больных на коронавирус: что там произошло

Местный диспансер радиационной защиты должен был открыть свои двери для приема больных на коронавирусную инфекцию. Однако с этим не согласны представители чернобыльских организаций, которые вышли на протест возле здания. Возле больницы находится несколько десятков людей, они держат плакаты со следующими надписями: "Руки прочь от Чернобыльской больницы. Харьков", "Требуем исполнения Конституции и законов Украины".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на "Суспільне".

"Под видом каких-то коронавирусных больных хотят забрать Чернобыльскую больницу. Мы не говорим, что они не люди, они тоже люди, их нужно обследовать, лечить, но этот диспансер не приспособлен для того, чтобы коронавирусных больных здесь лечить. Он в центре города! Мы против такого решения власти", - заявил чернобылец Сергей Беличенко.

Участники протеста считают, что эта больница не приспособлена для того, чтобы принимать больных на коронавирус.

Ранее мы сообщали, что в общей сложности в Украине зафиксировано более 37 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.