13:10 23.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Еще одна страна готова открыть границы для украинцев с первого июля

Еще одна европейская страна намерена открыть уже совсем скоро свои границы для граждан Украины, несмотря на то, что в нашей стране ситуация с распространением коронавируса не улучшается.

Еще одна страна готова открыть границы для украинцев с первого июля

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказал, что уже с июля страна может открыть свои границы даже для граждан не Европейского Союза, и тех, которые находятся за пределами Шенгенской зоны. Среди них есть и Украина.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Delfi.

В "С 1 июля, вероятно, откроются определенные маршруты вне Шенгена, но делать это массово было бы опрометчиво - такого точно не будет. Мы надеемся, что с Грузией, Украиной, возможно, сможем завязать отношения, как мы представляем, например с Израилем, но в последнее время ситуация там ухудшилась", - сказал Линкявичюс.

Он также отметил, что на данный момент действует критерий не более 25 случаев коронавируса на 100 тыс. жителе и сейчас, например, Литву не могут въехать жители Швеции, Португалии и Великобритании, в этих странах такой показатель выше.

На данный момент в страну могут заезжать граждане 28 стран.

Напомним, что в Украине по последним данным более 38 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.


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