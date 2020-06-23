Еще одна страна готова открыть границы для украинцев с первого июля

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказал, что уже с июля страна может открыть свои границы даже для граждан не Европейского Союза, и тех, которые находятся за пределами Шенгенской зоны. Среди них есть и Украина.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Delfi.

В "С 1 июля, вероятно, откроются определенные маршруты вне Шенгена, но делать это массово было бы опрометчиво - такого точно не будет. Мы надеемся, что с Грузией, Украиной, возможно, сможем завязать отношения, как мы представляем, например с Израилем, но в последнее время ситуация там ухудшилась", - сказал Линкявичюс.

Он также отметил, что на данный момент действует критерий не более 25 случаев коронавируса на 100 тыс. жителе и сейчас, например, Литву не могут въехать жители Швеции, Португалии и Великобритании, в этих странах такой показатель выше.

На данный момент в страну могут заезжать граждане 28 стран.

Напомним, что в Украине по последним данным более 38 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.