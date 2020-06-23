Эксперт назвал главный очаг заражения коронавирусом в Украине

Эксперт отметил, что динамика, с которой происходит рост заболевших в Украине, очень негативная. На какой цифре она выйдет на плато, пока что невозможно прогнозировать. Донской считает, что для того чтобы она не росла, люди кардинально и бесповоротно самостоятельно должны изменить свою манеру поведения.

Донской также считает, что жителям Украины следует максимально сократить свои выходы из дома, максимально рационально продумывать, как добраться до своего рабочего места, чтобы контактировать с наименьшим количеством людей.

Медик отметил, что украинским гражданам следует пользоваться не общественным транспортом, а передвигаться на личном авто, велосипедах, самокатах или ходить пешком ради своей безопасности во время пандемии коронавирусной инфекции в Украине.

"Представьте себе, если половина людей в Киеве пересядет на велосипеды, самокаты или пройдет эти 5 километров до работы пешком, насколько уменьшится количество контактов, насколько свободнее будет в общественном транспорте", – добавилВ врач.

Ранее УРА-Информ сообщал, что количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине продолжает оставаться на весьма высоком уровне. Снова зафиксировано более 800 случаев.