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Тревожные данные от ВОЗ: самый худший день с начала пандемии

Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, 21 июня, о рекордном ежедневном увеличении числа случаев коронавирусной инфекции - 183 020 случаев. Ранее самый большой такой рост в мире произошел 18 июня (181 232 случая).

Тревожные данные от ВОЗ: самый худший день с начала пандемии

Согласно ежедневному отчету, наибольшее увеличение числа случаев заражения было зафиксировано в воскресенье в Северной и Южной Америке (более 116 000 новых случаев).

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

По данным ВОЗ, общее количество инфекций COVID-19 во всем мире на воскресенье составило 8 708 008 случаев (суточное увеличение - 183 020) и 461 715 смертей (суточное увеличение смертности - 4743).

Статистические данные с разбивкой по регионам мира, согласно классификации ВОЗ, были следующими:

Африка - 2 169 999 случаев инфекции (ежедневное увеличение на 8 464) и 4874 смерти (ежедневное увеличение на 124)

Америка - 4 279 854 случая (116 041) и 219 144 случая смерти (3224)

Восточное Средиземноморье - 897 403 случая (18 975) и 20 075 смертей (515)

Европа - 2 527 618 случаев инфекций (17 922) и 193 086 смертей (442)

Юго-Восточная Азия - 580 533 случая (20 248) и 17 213 смертей (399)

Западная часть Тихого океана - 204 860 случаев (1 370) и 7310 смертей (22).

Напомним, что в Украине по состоянию на утро более 37 000 подтвержденных случаев.


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