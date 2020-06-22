Синоптики предупреждают: в Украину грядет страшная непогода

На текущие сутки, 22 июня, в Украине синоптики дают прогноз на ухудшение погодных условий. Эксперты ожидают на территории государства, сильные дожди, шквальный ветер и даже град. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на сайтВ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отметили, что по всей территории страны, кроме восточных регионов, ожидаются грозовые дожди с громом и молнией. Также известно, что днем в отдельных районах Украины будет прослеживаться град и шквалы ветра от 15 до 20 м/с. Сильнейший ливень обещают синоптики на территориях Закарпатской и Прикарпатских областей.
Что касательно столицы и области, то эксперты прогнозируют Киеву сильные грозы и дожди. В некоторых районах столицы также можно будет заметить град. Ожидаются сильные порывы ветра от 15 да 20 м/с (І уровень опасности).
Днем ранее, воскресенье, 21 июня, из-за погодных условий в Ивано-Франковской областиВ на двух дорогах произошел оползень.
Как сообщал УРА-Информ, пассажир отказывался надеть маску: его выбросили из самолета.