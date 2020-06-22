СБУ рассекретили сенсационные данные об аварии на ЧАЭС

Отраслевой государственный архив ведомства и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии".

В данном выпуске СБУ опубликовали засекреченные ранеее документы, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта "Укрытие" ("Саркофаг") после катастрофы.

В ведомстве уточнили, что издание содержит 229 документов, большинство из которых были опубликованы и вынесены на всеобщее обозрение первый раз. Архивные дела свидетельствуют о том, что аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако они были скрыты.

Данное издание является продолжением серии документальных книг. Известно, что первая выпущенная книга содержит 210 документов, ее опубликовали весной 2019 года.

Ранее стало известно, что украинское Министерство взяло ситуацию во Львовской области под свой контроль. Максим Степанов приехал с проверкой в область. Причиной его прибытия во Львов стал всплеск заболеваемости коронавирусом нового поколения в регионе.