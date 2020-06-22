11:17 22.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245234:Nataly

Львов загибается от коронавируса: Степанов взял дело под свой контроль

Украинское Министерство взяло ситуацию во Львовской области под свой контроль. Максим Степанов приехал с проверкой в область. Причиной его прибытия во Львов стал всплеск заболеваемости коронавирусом нового поколения в регионе. Об этом Степанов заявил на брифинге во Львовской области.

Львов загибается от коронавируса: Степанов взял дело под свой контроль

Министр здравоохранения отметил, что в регионе за прошедшие сутки было лабораторно подтверждено 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего от начала пандемии в области зарегистрировано 3980 случаев заражения новой болезнью родом из китайского Уханя.

"Это очень большое количество. Мы наблюдаем большой рост заболеваемости во Львовской области. Сегодня я вместе со своим заместителем и ведущими специалистами Украины находимся во Львовской области, чтобы разобраться, оказать соответствующую помощь, принять решения по улучшению эпидемиологической ситуации, и в ходе лечения в тех или иных учреждениях", - сообщил Степанов.

Известно, что в Украине самыми опасными регионами остаются: Киев, Черновицкая, Львовская, Ровенская, Киевская области.

Ранее УРА-Информ писал, чтоВ Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, 21 июня, о рекордном ежедневном увеличении числа случаев коронавирусной инфекции - 183 020 случаев.В 


Поделиться

Читайте также:
 
Тревожные данные от ВОЗ: самый худший день с начала пандемии Синоптики предупреждают: в Украину грядет страшная непогода Украинский след в смертельном ДТП при участии Ефремова: сенсационные подробности Ситуация на Донбассе накаляется: что известно
Проишествия
  • 11:46 Под обломками: что известно о взрыве на Позняках
  • 10:12 Ситуация на Донбассе накаляется: что известно
  • 13:50 Человек подорвался из-за игры в Борисполе
  • 11:19 Под Черкассами в ДТП пострадало трое детей
  • 13:52 В Одессе погиб пилот при падении самолета
  • 10:50 Погода в Украине покалечила четверых людей
  • 11:39 Возле Винницы пьяная женщина за рулем сбила четырех детей
  • 10:23 Убийство Гандзюк: главного заказчика доставляют в суд
  • 13:38 Обстреляли - так обстреляли: боевики на Донбассе пустились "во все тяжкие"
  • 12:01 Оторванная чека: в карьере под Одессой подорвались люди
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив