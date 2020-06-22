Львов загибается от коронавируса: Степанов взял дело под свой контроль

Министр здравоохранения отметил, что в регионе за прошедшие сутки было лабораторно подтверждено 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего от начала пандемии в области зарегистрировано 3980 случаев заражения новой болезнью родом из китайского Уханя.

"Это очень большое количество. Мы наблюдаем большой рост заболеваемости во Львовской области. Сегодня я вместе со своим заместителем и ведущими специалистами Украины находимся во Львовской области, чтобы разобраться, оказать соответствующую помощь, принять решения по улучшению эпидемиологической ситуации, и в ходе лечения в тех или иных учреждениях", - сообщил Степанов.

Известно, что в Украине самыми опасными регионами остаются: Киев, Черновицкая, Львовская, Ровенская, Киевская области.

Ранее УРА-Информ писал, чтоВ Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, 21 июня, о рекордном ежедневном увеличении числа случаев коронавирусной инфекции - 183 020 случаев.В