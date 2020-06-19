Турция открывает пляжи для украинцев: какие условия

С 15 июня Турция отрыла свои границы для украинских граждан. Однако по прилету нужно было пройти обязательный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому многие туроператоры не зпаустили пакетные туры в эту страну с середины месяца.
В тоже время министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что с первого июля Турция открывает свои пляжи для украинцев уже без дополнительных условий. С первого дня второго месяца лета не нужно будет ни сидеть на самоизоляции, ни сдавать тесты, а только придерживаться всех требований безопасности.
Об этом пишет УРА-Информ.
"С 1 июля туристы из Украины смогут путешествовать самолетами в Турцию без самоизоляции и тестирования, только с соблюдением необходимых требований безопасности", - написал Криклий.
Министр отметил, что соответствующую информацию подтвердил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере во время встречи.
При этом Владислав Криклий, что если при проведении температурного скринингу у кого-то дует повышена температура, то таким туристам будут предлагать пройти тест на коронавирус.
Ранее мы сообщали, что свои пляжи с первого июля для украинцев должен отрыть Египет.