12:40 19.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Турция открывает пляжи для украинцев: какие условия

С 15 июня Турция отрыла свои границы для украинских граждан. Однако по прилету нужно было пройти обязательный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому многие туроператоры не зпаустили пакетные туры в эту страну с середины месяца.

Турция открывает пляжи для украинцев: какие условия

В тоже время министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что с первого июля Турция открывает свои пляжи для украинцев уже без дополнительных условий. С первого дня второго месяца лета не нужно будет ни сидеть на самоизоляции, ни сдавать тесты, а только придерживаться всех требований безопасности.

Об этом пишет УРА-Информ.

"С 1 июля туристы из Украины смогут путешествовать самолетами в Турцию без самоизоляции и тестирования, только с соблюдением необходимых требований безопасности", - написал Криклий.

Министр отметил, что соответствующую информацию подтвердил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере во время встречи.

При этом Владислав Криклий, что если при проведении температурного скринингу у кого-то дует повышена температура, то таким туристам будут предлагать пройти тест на коронавирус.

Ранее мы сообщали, что свои пляжи с первого июля для украинцев должен отрыть Египет.


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