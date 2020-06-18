В Италии продают дома за 1 евро: есть только одно условие

Чинкевронди - это небольшой городок в регионе Калабрия, расположенный на юге Италии. Процесс депопуляции города начался еще до пандемии коронавируса (молодые люди обычно оставляли его в поисках работы). Предложение городских властей направлено на то, чтобы переломить эту тенденцию.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Rai.

В рамках программы вы можете стать домовладельцем всего за 1 евро. Здания, предлагаемые к продаже, небольшие - от 40 до 50 кв. Однако у них есть балконы с видом на историческую часть города, что может компенсировать дискомфорт.

Однако покупка дома за 1 евро сопряжена с дополнительными расходами. Покупатель дома обязан в договоре провести генеральный ремонт в течение трех лет с момента покупки. Если он не выполнит это условие, ему придется заплатить штраф в размере 20 000 евро. Дополнительно оплачивается страховой сбор в размере 250 евро в год.

Интересно, что в Чинкевронди не зафиксировал ни одного случая коронавирусной инфекции.

Ранее китайские медики рассказали, как защитить дом от коронавируса.