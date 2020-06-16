09:51 16.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Резкий скачок заболеваемости на коронавирус в Украине: МОЗ назвало главную причину

В последние семь-десять дней в Украине произошел резкий скачок заболеваемости на коронавирусную инфекцию. Каждый день фиксируется более 600 случаев, при том, что ранее рекорд не доходил даже до 600.

Резкий скачок заболеваемости на коронавирус в Украине: МОЗ назвало главную причину

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что такой скачок не связан с тем, что страна начала делать больше ПРЦ-тестов на COVID-19. Он отметил, что в Украине за сутки делают около 10 000 тестов на протяжении недели, а скачок произошел на прошлой неделе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"Мы связываем это, в том числе, с тем, что все мы перепутали смягчение карантина с полной отменой всех ограничений. Во-вторых, мы видим некоторые вспышки в определенных населенных пунктах, связанные с проведением праздников без соблюдения противоэпидемических мер", - отметил министр.

Также Степанов добавил, что основным фактором для того, чтобы снизить возможность заражения и таким образом число новых случаев является передерживание рекомендаций МОЗ.

Он также отметил, что растет количество семитомных случаев коронавирусной инфекции, а также тех случаев, которые требуют госпитализации.

По данным на утро 16 июня в Украине зафиксировано более 32 000 случаев COVID-19.


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