Резкий скачок заболеваемости на коронавирус в Украине: МОЗ назвало главную причину

В последние семь-десять дней в Украине произошел резкий скачок заболеваемости на коронавирусную инфекцию. Каждый день фиксируется более 600 случаев, при том, что ранее рекорд не доходил даже до 600.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что такой скачок не связан с тем, что страна начала делать больше ПРЦ-тестов на COVID-19. Он отметил, что в Украине за сутки делают около 10 000 тестов на протяжении недели, а скачок произошел на прошлой неделе.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.
"Мы связываем это, в том числе, с тем, что все мы перепутали смягчение карантина с полной отменой всех ограничений. Во-вторых, мы видим некоторые вспышки в определенных населенных пунктах, связанные с проведением праздников без соблюдения противоэпидемических мер", - отметил министр.
Также Степанов добавил, что основным фактором для того, чтобы снизить возможность заражения и таким образом число новых случаев является передерживание рекомендаций МОЗ.
Он также отметил, что растет количество семитомных случаев коронавирусной инфекции, а также тех случаев, которые требуют госпитализации.
По данным на утро 16 июня в Украине зафиксировано более 32 000 случаев COVID-19.