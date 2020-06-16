09:08 16.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: снова более 600 новых случаев, данные за 16 июня

Очередные сутки в Украине принесли более 600 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекции. Общее число заражений приближается к 32 000.

Коронавирус в Украине: снова более 600 новых случаев, данные за 16 июня

Так по состоянию на утро 16 июня в Украине зафиксировано 32 476 случаев коронавирусной инфекции. За последние 24 часа 666 человек сдало положительный тест на COVID-19. Только 275 человек сумело за последние сутки победить болезнь. То есть снова увеличилось количество пациентов, которые еще борются с болезнью. На данный момент 16 656 человек все еще продолжают болеть.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Обновленную информацию на сегодняшнем брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошлые сутки заболели 666 человек, из них 52 ребенка и 62 медика. Были госпитализированы 172 человека. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 275 человек. Всего за все время пандемии заболели 32 476 человек: из них 2 402 ребенка и 5 600 медиков. Всего выздоровели 14 528 человек, а летальных случаев – 912", – рассказал он.

Ранее мы сообщали, что коронавирус снова вернулся в Китай. Там было зафиксировано самое большое количество новых случаев с апреля. Новая вспышка произошла на одном из рынков в Пекине.


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